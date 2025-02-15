Израиль освободил 369 палестинских заключенных в обмен на троих заложников

369 палестинских террористов, освобожденных из израильских тюрем, на специальных автобусах выехали к пограничным переездам, где их передают палестинским властям. В числе освобожденных 36 приговоренных к пожизненным срокам за убийства израильтян и 333 арестованных в ходе войны "Железные мечи" в секторе Газы. Ни палестинские источники, ни израильские не указывают, есть ли в числе освобожденных участники резни 7 октября и боевики "Нухбы".

По сообщению палестинских источников, 334 заключенных будут доставлены в сектор Газы, 24 – депортированы за границу в страны, которые согласятся их принять, 10 вернутся в арабские населенные пункты Иудеи и Самарии и один террорист вернется в Иерусалим (ранее ХАМАС утверждал, что в Иерусалим возвращаются трое заключенных).

Всем заключенным раздали белые свитшоты от Службы тюрем, на которых изображена Звезда Давида и надпись на арабском языке "Не забудем и не простим": это было сделано по распоряжению руководителя ШАБАС. Израильские политики уже успели осудить эту акцию, назвав ее "ребячеством".

Пожизненные сроки, как правило, дают террористам-убийцам. Ранее в рамках сделок с ХАМАСом, начиная с ноября 2023 года, из тюрем в обмен на заложников были отпущены сотни террористов-убийц, а также многие сотни других заключенных.

В ходе первой фазы нынешней сделки Израиль, в общей сложности, должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Вот имена некоторых террористов-убийц, выходящих на свободу на этом этапе. Полный список имен по ссылке.

Мухаммад Ибрагим Найфэ "Абу Рабиа" – один из лидеров террористической группировки "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), из Шуэйки (к северу от Туль-Карема). Был причастен ко многим нападениям, в результате которых погибли не менее 13 израильтян. В ноябре 2001 года был приговорен к 13 пожизненным срокам и 55 годам тюрьмы дополнительно.

Шади Абу Шахдам "Аль-Хусейни" – организатор теракта-самоубийства, совершенного 12 апреля 2002 года на автобусной остановке в Иерусалиме террористкой-смертницей, в результате которого шесть человек погибли, более 100 получили ранения. Был приговорен к 6 пожизненным срокам и 20 годам тюрьмы дополнительно.

Наэль Салама Убайд – террорист "Бригад Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС) из Исауийи, на севере Иерусалима, причастный к нападениям, жертвами которых стали семь израильтян. Был приговорен в 2004 году к 7 пожизненным срокам и 30 годам тюрьмы дополнительно.

Махмуд Мухаммад Абу Уахдан – один из лидеров "Бригад Абу Али Мустафы" (военное крыло НФОП), из лагеря Балата (Шхем). Причастен к серии нападений на военных и мирных израильтян. В 2002 году был приговорен к 3 пожизненным срокам и 30 годам тюрьмы дополнительно.