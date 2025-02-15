Террористы позируют в Хан-Юнисе в форме и с оружием убитых 7 октября израильских солдат

ХАМАС организовал мощную пропагандистскую кампанию вокруг процесса освобождения троих израильских заложников в обмен на 369 палестинских заключенных, включая не менее 36 убийц.

Боевики "Бригад Изаддина аль-Касама", на лицах которых балаклавы, позируют специально приглашенной прессе в форме ЦАХАЛа, бронежилетах ЦАХАЛа и с табельным оружием военнослужащих ЦАХАЛа, убитых террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

Это свидетельствует о том, что ХАМАС внимательно изучает публикации израильской прессы и делает выводы, усиливая нажим: в ходе предыдущего "парада освобождения" один из террористов держал винтовку погибшего 7 октября военнослужащего, и этот факт был опубликован израильскими СМИ.

ХАМАС сообщает, что заложников к месту передачи представителям Красного Креста привезут в автомобиле, угнанном в одном из разоренных террористами израильских населенных пунктов 7 октября.