Машины Красного Креста направляются к площадке "парадного освобождения"

Автомобили Международного Комитета Красного Креста направляются к площадке в Хан-Юнисе, оборудованной для "торжественной передачи" освобождаемых террористами в обмен на 369 палестинских заключенных израильских заложников.

На свободу после 498 дней плена должны выйти Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины)