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Израиль

Машины Красного Креста направляются к площадке "парадного освобождения"

Заложники
время публикации: 15 февраля 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 08:49
Машины Красного Креста направляются к площадке "парадного освобождения"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Автомобили Международного Комитета Красного Креста направляются к площадке в Хан-Юнисе, оборудованной для "торжественной передачи" освобождаемых террористами в обмен на 369 палестинских заключенных израильских заложников.

На свободу после 498 дней плена должны выйти Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины)

Израиль
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