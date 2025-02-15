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Израиль

ХАМАС "украсил" площадку освобождения заложников портретами ликвидированных главарей

Ликвидация
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 15 февраля 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 08:56
ХАМАС "украсил" площадку освобождения заложников портретами ликвидированных главарей
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" разместили на площадке в Хан-Юнисе, где будут освобождены заложники, портреты высокопоставленных лидеров ХАМАСа, уничтоженных Израилем в ходе войны "Железные мечи".

В числе этих "украшений" портреты главаря "Бригад Изаддина аль-Касама" Мухаммада Дэйфа, уничтоженного 13 июля 2024 года, командира "Бригад Хан-Юниса" Рафэ Салама, заместителя командира службы разведки ХАМАСа Шади Баруда, командира западного подразделения "Бригады Хан-Юниса" Тайсира аль-Мубашера (который руководил бойней на музыкальном фестивале возле Реим 7 октября 2023 года – ХАМАС в своих пропагандистских публикациях называет это "нападением на базу "Реим"), одного из основателей отдела производства оружия и ракет "Бригад Изаддина аль-Касама" Мухаммада Радуана, руководителя подразделения беспилотников "Бригад Изаддина аль-Касама" Самера Абу Дакки и бывшего заключенного, освобожденного в обмен на Гилада Шалита и вернувшегося к террору Мустафы аль-Астала.

Примечательно, что из значительного количества ликвидированных террористов были выбраны только представители "Бригад Изаддин аль-Касама", в то время как "политическое руководство" не упоминается.

Израиль
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