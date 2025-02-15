x
15 февраля 2025
|
последняя новость: 10:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 февраля 2025
|
15 февраля 2025
|
последняя новость: 10:34
15 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: трое заложников переданы представителям Красного Креста

Заложники
время публикации: 15 февраля 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 10:30
ЦАХАЛ: трое заложников переданы представителям Красного Креста
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что трое освобожденных в рамках сделки с террористами заложников – Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины) – переданы представителям Красного Креста. В ЦАХАЛе сообщают, что заложников везут ожидающим их силам ЦАХАЛа.

После "выступления" на сцене, где представительница Красного Креста расписалась на документе, свидетельствующем о том, что заложники переданы МККК в хорошем состоянии, и террористы заставили заложников выступить перед собравшейся на площади в Хан-Юнисе толпой, где рядом с вооруженными боевиками находятся множество детей.

Сообщается, что Александр Труфанов заявил о недопустимости забывать остальных заложников и о необходимости продолжать переговоры с террористами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2025

Трое заложников вышли из автомобиля террористов, их ведут на сцену
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2025

Машины Красного Креста прибыли на площадку "торжественной передачи" заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2025

Террористы позируют в Хан-Юнисе в форме и с оружием убитых 7 октября израильских солдат