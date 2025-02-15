ЦАХАЛ: трое заложников переданы представителям Красного Креста

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что трое освобожденных в рамках сделки с террористами заложников – Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины) – переданы представителям Красного Креста. В ЦАХАЛе сообщают, что заложников везут ожидающим их силам ЦАХАЛа.

После "выступления" на сцене, где представительница Красного Креста расписалась на документе, свидетельствующем о том, что заложники переданы МККК в хорошем состоянии, и террористы заставили заложников выступить перед собравшейся на площади в Хан-Юнисе толпой, где рядом с вооруженными боевиками находятся множество детей.

Сообщается, что Александр Труфанов заявил о недопустимости забывать остальных заложников и о необходимости продолжать переговоры с террористами.