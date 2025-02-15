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Израиль

Освобожденные заложники в сопровождении ЦАХАЛа пересекли границу Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
время публикации: 15 февраля 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 10:51
Освобожденные заложники в сопровождении ЦАХАЛа пересекли границу Израиля
Yonatan Sindel/Flash90

Трое освобожденных в рамках сделки с террористами заложников – Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины) – в сопровождении ЦАХАЛа пересекли границу Израиля, они направляются на первую точку встречи возле Реим, где встретятся со своими близкими и пройдут первичный медицинский осмотр.

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