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Израиль

В Израиль прибыл государственный секретарь США Марко Рубио

США
время публикации: 15 февраля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 22:50
В Израиль прибыл государственный секретарь США Марко Рубио
AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

Вечером 15 февраля в Израиль прибыл государственный секретарь США Марко Рубио.

Это первый визит главы внешнеполитического ведомства США в Израиль после его вступления в должность.

В ходе визита Рубио проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Гидеоном Сааром, министром стратегического планирования Роном Дермером, главой парламентской оппозиции Яиром Лапидом.

Госсекретарь США также побеседует с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Главной темой в ходе бесед Рубио в Израиле будет реализация сделки с ХАМАСом, а также иранская тема.

Израиль
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