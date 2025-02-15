В Израиль прибыл государственный секретарь США Марко Рубио
время публикации: 15 февраля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 22:50
Вечером 15 февраля в Израиль прибыл государственный секретарь США Марко Рубио.
Это первый визит главы внешнеполитического ведомства США в Израиль после его вступления в должность.
В ходе визита Рубио проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Гидеоном Сааром, министром стратегического планирования Роном Дермером, главой парламентской оппозиции Яиром Лапидом.
Госсекретарь США также побеседует с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Главной темой в ходе бесед Рубио в Израиле будет реализация сделки с ХАМАСом, а также иранская тема.