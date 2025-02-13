На этой неделе ожидается прибытие госсекретаря США на Ближний Восток

На этой неделе ожидается начало визита госсекретаря США Марко Рубио в страны Ближнего Востока. Госдепартамент уточнил, что он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ 15-18 февраля.

В ближневосточный регион Рубио отправится из Мюнхена, где будет участвовать в конференции по безопасности и министерской встрече G7.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что в планах Рубио посещение стран Ближнего Востока с 13 по 18 февраля. При этом, помимо названных выше государств, указывался также Катар. Но, по всей видимости, планы госсекретаря были скорректированы.

Очевидно, одной из центральных тем, которые придется комментировать Рубио, станет план президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы.

Марко Рубио уже пытался "понизить градус" дискуссий на эту тему, пояснив, что Трамп говорил о временном переселении. Он также заявлял, что Трамп ищет поддержки для восстановления Газы у стран, которые "имеют как экономические, так и технологические возможности", по всей видимости, имея в виду богатые арабские государства Персидского залива.

Отметим, что первой зарубежной поездкой Рубио в должности госсекретаря США стал визит в страны Латинской Америки. Тем самым были обозначены приоритеты нового главы американского внешнеполитического ведомства.