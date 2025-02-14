Госсекретарь США: сохранение власти ХАМАСа в Газе неприемлемо

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 13 февраля в интервью консервативной радиостанции Clay and Buck (радио-шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона), что Соединенные Штаты открыты для новых предложений от арабских стран относительно Газы после того, как президент Дональд Трамп высказал свою идею по переселению жителей этой территории, чем вызвал возмущение в арабских странах.

На этой неделе ожидается начало визита госсекретаря США Марко Рубио в страны Ближнего Востока. Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ 15-18 февраля. Очевидно, одной из центральных тем, которые придется обсуждать и комментировать Рубио, станет план Трампа о переселении жителей Газы.

"Надеюсь, у них будет действительно хороший план, чтобы представить президенту", – сказал Рубио в интервью Clay and Buck, имея в виду арабские страны. "Сейчас единственный план – им он не нравится – но единственный план – это план Трампа. Так что если у них есть лучший план, сейчас самое время его представить", – заявил госсекретарь США. "Все эти страны говорят о том, как сильно они заботятся о палестинцах, но ни одна из них не хочет принимать никаких палестинцев", – добавил Рубио.

Рубио подчеркнул, что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем Газы, и любой план, позволяющий ХАМАСу остаться у власти в Газе, для США неприемлем. "У ХАМАСа есть оружие, и кому-то придется им противостоять. Это будут не американские солдаты. Если страны региона не смогут с этим разобраться, то это придется сделать Израилю, и тогда мы вернемся туда, где были. Так что это не решит проблему", – сказал он.