Освобождение заложников начнется в 9:00 в одной точке в Хан-Юнисе

Информированный источник в сфере безопасности сообщает, что освобождение заложников начнется чуть раньше, чем было объявлено ранее: процесс их передачи представителям "Красного Креста" начнется в 09:00.

Все трое освобождаемых заложников – удерживаемые ХАМАСом Саги Декель-Хен и Яир Горн, а также пленник "Исламского джихада" Александр (Саша) Труфанов – будут сведены в одну точку в Хан-Юнисе, неподалеку от разрушенного дома Яхьи Синуара – лидера ХАМАСа, ликвидированного израильскими военными 16 октября 2024 года.

Там террористы подготовили площадку со сценой и антиизраильскими лозунгами. Одна из надписей на плакате на сцене гласит: "Нет никакому переселению, кроме как в Иерусалим". На другом плакате написано: "О, Иерусалим, будь свидетелем, мы твои солдаты". Кроме того, на сцене демонстрируются планы захвата израильских поселков около границы Газы, осуществленных террористами 7 октября 2023 года.