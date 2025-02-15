На юге Газы идет подготовка к освобождению трех заложников

В Хан-Юнисе, в районе Ас-Сатар, на юге сектора Газы, идет подготовка к церемонии освобождения трех заложников, которых отпустят в обмен на сотни заключенных, в том числе десятки террористов-убийц. На сей раз ХАМАС и "Исламский джихад" проводят совместное мероприятие.

Это та же площадка, на которой происходило освобождение четвертой группы заложников, две недели назад.

Процедура передачи освобожденных заложников представителям "Красного Креста" должна начаться в 09:30.

Сегодня на свободу должны выйти Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины).

ЦАХАЛ, медики и все релевантные службы находятся в состоянии высокой готовности.

В пятницу до наступления сумерек Елена Труфанов, мать Александра Труфанова, выехала на точку встречи, подготовленную ЦАХАЛом, чтобы успеть добраться до наступления шаббата, который она соблюдает.

На свободу выходят трое. Таким образом, речь не идет об освобождении 15 февраля всех заложников или всех оставшихся в живых заложников, чьи имена были согласованы ранее (список из 33 имен). Хотя президент США Дональд Трамп заявлял, что требует освободить всех заложников до полудня 15 февраля, в противном случае угрожая, что поддержит прекращение перемирия, и тем, что в Газе начнется "ад". Правительство Израиля публично это требование Трампа поддержало. Но в настоящее время неясно, как будет действовать израильское руководство, если ХАМАС просто продолжит постепенно освобождать заложников в обмен на сотни палестинских заключенных – в формате, который был согласован ранее.

Кого должны освободить

Александру Труфанову 29 лет. Его отец Виталий Труфанов был убит террористами 7 октября 2023 года. Александр был похищен террористами из своего дома в кибуце Нир-Оз вместе с его матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Три женщины были освобождены в ходе сделки с террористами в ноябре 2023 года после 54 дней плена. Судя имеющимся данным, Труфанов удерживается террористами "Исламского джихада".

Саги Декель-Хену 36 лет. Он также был похищен 7 октября 2023 года из Нир-Оза. Саги входил в группу обороны кибуца. Его отец Джонатан Декель-Хен, профессор Еврейского университета, был в тот день в отъезде. Его мать была захвачена террористами, но вертолет ЦАХАЛа обстрелял электромобиль, на котором их увозили, женщина была ранена, но спасена.

Яиру Горну 46 лет. Его тоже похитили из Нир-Оза 7 октября 2023 года. Его младший брат Эйтан тоже был похищен и остается в заложниках. Семья Горн много лет назад репатриировалась из Аргентины.

На кого меняют

ХАМАС объявил, что в обмен на освобождение трех заложников власти Израиля выпустят из тюрем 369 палестинских заключенных. Из них 36 были приговорены к пожизненному заключению. Еще 333 – жители сектора Газы, арестованные после 7 октября 2023 года (по всей видимости, в отношении них приговоры вынесены не были).

Вот имена некоторых террористов-убийц, выходящих на свободу на этом этапе. Полный список имен по ссылке.

Мухаммад Ибрагим Найфэ "Абу Рабиа" – один из лидеров террористической группировки "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), из Шуэйки (к северу от Туль-Карема). Был причастен ко многим нападениям, в результате которых погибли не менее 13 израильтян. В ноябре 2001 года был приговорен к 13 пожизненным срокам и 55 годам тюрьмы дополнительно.

Шади Абу Шахдам "Аль-Хусейни" – организатор теракта-самоубийства, совершенного 12 апреля 2002 года на автобусной остановке в Иерусалиме террористкой-смертницей, в результате которого шесть человек погибли, более 100 получили ранения. Был приговорен к 6 пожизненным срокам и 20 годам тюрьмы дополнительно.

Наэль Салама Убайд – террорист "Бригад Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС) из Исауийи, на севере Иерусалима, причастный к нападениям, жертвами которых стали семь израильтян. Был приговорен в 2004 году к 7 пожизненным срокам и 30 годам тюрьмы дополнительно.

Махмуд Мухаммад Абу Уахдан – один из лидеров "Бригад Абу Али Мустафы" (военное крыло НФОП), из лагеря Балата (Шхем). Причастен к серии нападений на военных и мирных израильтян. В 2002 году был приговорен к 3 пожизненным срокам и 30 годам тюрьмы дополнительно.

Процесс "обмена пленными"

В прошлую субботу, 8 февраля, в рамках сделки о прекращении огня в Газе и "обмене пленными" ХАМАС освободил еще троих заложников, удерживаемых террористами с 7 октября 2023 года, в обмен на освобождение 183 заключенных, среди которых были 18 убийц, приговоренных к пожизненным срокам, 54 приговоренных к длительному лишению свободы, а также жители Газы, арестованные в первые месяцы войны.

В общей сложности в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа сделки был освобожден 21 заложник (16 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще 17 заложников (девять из них, судя по имеющейся информации, живы).

В ходе первой фазы сделки Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Второй этап сделки, который обсуждается в настоящее время в Дохе, может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)