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Израиль

Повышенная готовность в Иудее и Самарии в связи с освобождением террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 февраля 2025 г., 18:41 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 18:57
Повышенная готовность в Иудее и Самарии в связи с освобождением террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ в сотрудничестве со службами безопасности продолжали антитеррористические операции в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии с учетом повышенного уровня готовности в связи с освобождением сотен палестинских заключенных из тюрем и празднования "победы ХАМАСа" в различных населенных пунктах. С начала операции ликвидированы более 65 террористов.

Службы безопасности готовились к очередной волне освобождения палестинских заключенных, усиливая оборону на различных участках, проводя поисковые операции на местности и предупредительные беседы.

Гражданская администрация через военные координационные центры передала сообщения всем палестинским уровням власти о том, что ЦАХАЛ продолжит придерживаться политики нулевой терпимости к празднованиям и поддержке террора в Иудее и Самарии.

Сообщается, что в ходе антитеррористических операций было изъято оружие и боеприпасы, использовавшиеся террористами.

Израиль
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