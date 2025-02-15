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Израиль

"Красный Крест" обеспокоен тем, каким образом Израиль и ХАМАС проводят процедуры освобождения

Заложники
ХАМАС
ШАБАС
время публикации: 15 февраля 2025 г., 18:05 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 18:12
"Красный Крест" обеспокоен тем, каким образом Израиль и ХАМАС проводят процедуры освобождения
AP Photo/Abdel Kareem Hana

После освобождения трех израильтян из плена ХАМАСа и 369 палестинских заключенных из израильских тюрем, международный комитет Красного Креста опубликовал заявление, в котором выразил критику в адрес обеих сторон.

В заявлении, опубликованном в аккаунте МККК в соцсети Х, говорится, что Израиль и ХАМАС, несмотря на неоднократные призывы обеспечить достойный и гуманный характер передачи освобождаемых, эти требования не были выполнены.

Международная организация призвала участников соглашения об обмене, а также посредников, принять дополнительные шаги по "улучшению процесса передачи".

Израиль подвергся критике со стороны ХАМАСа и международных правозащитных организаций после того, как по распоряжению главы Управления тюрем (ШАБАС) освобождаемым заключенным выдали фуфайки со звездой Давида и надписью на арабском языке "Не забудем и не простим". После того, как освобожденные были доставлены в сектор Газы, там была организована церемония сжигания этих футболок.

Израиль
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