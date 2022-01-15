ДТП в Рамле: 7 пострадавших, один в тяжелом состоянии

Семь человек пострадали утром в субботу, 15 января, в результате столкновения нескольких автомобилей на улице Йосеф Клойзнер в Рамле.

Все пострадавшие были доставлены бригадами службы скорой помощи МАДА в больницу "Асаф а-Рофе" в Ришон ле-Ционе.

Состояние одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 40 лет, оценивается как тяжелое. Состояние 14-летней девочки с травмой головы и 19-летнего юноши с травмой таза оценивается как средней степени тяжести. Состояние еще четырех пострадавших оценивается как легкое.