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NEWSru.co.il :: В Израиле15 января 2022 г., 07:25

ДТП в Рамле: 7 пострадавших, один в тяжелом состоянии

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ДТП в Рамле: 7 пострадавших, один в тяжелом состоянии

Семь человек пострадали утром в субботу, 15 января, в результате столкновения нескольких автомобилей на улице Йосеф Клойзнер в Рамле.

Все пострадавшие были доставлены бригадами службы скорой помощи МАДА в больницу "Асаф а-Рофе" в Ришон ле-Ционе.

Состояние одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 40 лет, оценивается как тяжелое. Состояние 14-летней девочки с травмой головы и 19-летнего юноши с травмой таза оценивается как средней степени тяжести. Состояние еще четырех пострадавших оценивается как легкое.

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