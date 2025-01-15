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Израиль

ХАМАС назвал имена боевиков "Бригад аль-Касама", ликвидированных в Дженине

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Иудея и Самария
Террористы
Ликвидация
время публикации: 15 января 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 12:00
ХАМАС назвал имена боевиков "Бригад аль-Касама", ликвидированных в Дженине
AP Photo/Majdi Mohammed

Военизированное крыло ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" опубликовало имена боевиков группировки, уничтоженных в результате точечной ликвидации: поздно вечером во вторник по группе боевиков в районе Дженина был нанесен удар с БПЛА, впервые за последние месяцы.

Имена уничтоженных боевиков: Махмуд Ашраф Гарбие, Хуссам Хасан Каннух, Ибрагим Мустафа аль-Кунейри, Амир Ибрагим Абу аль-Хиджа, и еще двое боевиков указаны как "Баха" и "Муман".

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