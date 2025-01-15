Полиция арестовала троих по подозрению в причастности к убийству женщины в Рамле

Сотрудники полиции Центрального округа установили личности подозреваемых в убийстве 30-летней Сабрин Абу Хамад из Лода, и в ночь на среду, 15 января, трое подозреваемых в причастности к этому преступлению были арестованы.

На месте преступления удалось собрать многочисленные улики, в том числе записи с камер наблюдения, которые помогли установить личности нападавших.

Сообщается, что речь идет о двух братьях из Лода, которым около 40 лет, и о жителе Рамле в возрасте около 20 лет.

По итогам допроса они были помещены под стражу, полиция будет просить продлить их арест.