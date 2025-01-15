На въезде в Иерусалим проходит демонстрация против сделки с ХАМАСом
время публикации: 15 января 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 20:51
На въезде в Иерусалим проходит акция протеста против сделки с ХАМАСом, в рамках которой Израиль обязуется прекратить боевые действия в секторе Газы.
В протесте участвуют родственники похищенных ХАМАСом израильтян, семьи погибших в этой войне, состоящие в форумах "Тиква" и "Гвура".
Время от времени демонстранты перекрывают въезд в столицу в районе Струнного моста.
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