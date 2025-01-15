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Израиль

"Узкий кабинет" и правительство соберутся завтра для утверждения сделки с ХАМАСом

Заложники
ХАМАС
Правительство
время публикации: 15 января 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 19:55
"Узкий кабинет" и правительство соберутся завтра для утверждения сделки с ХАМАСом
Yonatan Sindel/Flash90

Заседание военно-политического кабинета, на котором должно быть одобрено соглашение с ХАМАСом, в рамках которого будут возвращены заложники, назначено на 11:00 в четверг, 16 января.

Сразу после этого состоится заседание кабинета министров.

Согласно сообщениям в СМИ, в рамках сделки будут освобождены 33 израильских заложника. За каждое гражданское лицо ХАМАС требует освободить 30 палестинских заключенных, и 50 палестинских заключенных - за каждую военнослужащую. Израиль также обязался до конца первого этапа сделки, который продлится 16 дней, освободить из тюрем всех палестинских женщин, детей и подростков до 19 лет.

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