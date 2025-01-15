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Израиль

ЦАХАЛ продолжает операцию в секторе Газы

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 15 января 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 20:38
ЦАХАЛ продолжает операцию в секторе Газы
AP Photo/Leo Correa

Источники в Газе сообщают, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры террора на севере и в центре сектора.

После того как было объявлено о подписании соглашения между Израилем и ХАМАСом, предусматривающего прекращение боевых действий в секторе, согласно этим источникам, ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Джабалии, Аль-Бурейдже, Нусейрате.

ХАМАС призвал жителей сектора Газы воздержаться от перемещения между населенными пунктами и возвращения в свои дома, пока не будет объявлено о вступлении в силу режима прекращения огня.

Израиль
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