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Израиль

От танков до РПГ: ЦАХАЛ сообщил об изъятии в Сирии 3300 единиц оружия

время публикации: 15 января 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 16:27
От танков до РПГ: ЦАХАЛ сообщил об изъятии в Сирии 3300 единиц оружия
Пресс-служба ЦАХАЛа
От танков до РПГ: ЦАХАЛ сообщил об изъятии в Сирии 3300 единиц оружия
Пресс-служба ЦАХАЛа
От танков до РПГ: ЦАХАЛ сообщил об изъятии в Сирии 3300 единиц оружия
Пресс-служба ЦАХАЛа
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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы 210-й дивизии ЦАХАЛа изъяли на сирийской части Голанских высот более 3300 единиц оружия.

Среди захваченного оружия – танки и танковые снаряды, противотанковые ракеты, минометы и минометные снаряды, стрелковое оружие, системы наблюдения и т.д.

В общей сложности с начала войны в секторе Газы, Ливане и Сирии было изъято более 170 тысяч единиц оружия и боеприпасов.

Израиль
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