От танков до РПГ: ЦАХАЛ сообщил об изъятии в Сирии 3300 единиц оружия

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы 210-й дивизии ЦАХАЛа изъяли на сирийской части Голанских высот более 3300 единиц оружия.

Среди захваченного оружия – танки и танковые снаряды, противотанковые ракеты, минометы и минометные снаряды, стрелковое оружие, системы наблюдения и т.д.

В общей сложности с начала войны в секторе Газы, Ливане и Сирии было изъято более 170 тысяч единиц оружия и боеприпасов.