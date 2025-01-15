От танков до РПГ: ЦАХАЛ сообщил об изъятии в Сирии 3300 единиц оружия
время публикации: 15 января 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 16:27
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы 210-й дивизии ЦАХАЛа изъяли на сирийской части Голанских высот более 3300 единиц оружия.
Среди захваченного оружия – танки и танковые снаряды, противотанковые ракеты, минометы и минометные снаряды, стрелковое оружие, системы наблюдения и т.д.
В общей сложности с начала войны в секторе Газы, Ливане и Сирии было изъято более 170 тысяч единиц оружия и боеприпасов.