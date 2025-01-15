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Израиль

В Верхней Галилее обнаружен зараженный бешенством шакал

Бешенство
время публикации: 15 января 2025 г., 16:06 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 16:06
В Верхней Галилее обнаружен зараженный бешенством шакал
Tomer Neuberg/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает, что шакал, зараженный бешенством, был обнаружен в понедельник, 13 января, в районе кибуца Дафна в Верхней Галилее.

Всех, кто контактировал или чьи животные контактировали в указанном районе с инфицированным или бродячим животным в период с 30.12.2024 по 13.01.2025 включительно, просят срочно обратиться в отделение здравоохранения в Цфате по телефону 04-6994257 или в ближайшее к месту жительства отделение здравоохранения для рассмотрения вопроса о профилактическом лечении

Израиль
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