В Верхней Галилее обнаружен зараженный бешенством шакал

Министерство здравоохранения сообщает, что шакал, зараженный бешенством, был обнаружен в понедельник, 13 января, в районе кибуца Дафна в Верхней Галилее.

Всех, кто контактировал или чьи животные контактировали в указанном районе с инфицированным или бродячим животным в период с 30.12.2024 по 13.01.2025 включительно, просят срочно обратиться в отделение здравоохранения в Цфате по телефону 04-6994257 или в ближайшее к месту жительства отделение здравоохранения для рассмотрения вопроса о профилактическом лечении