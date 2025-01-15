Освобождаемых террористов вывезут в автобусах с тонированными окнами и под звуки "а-Тиквы"

Служба тюрем (ШАБАС) готовится к сделке по освобождению заложников в обмен на террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.

Как сообщает служба новостей N12, в ШАБАСе намерены не допустить повторения "победных" кадров и видео освобождаемых террористов, которыми запомнилась сделка по возвращению Гилада Шалита.

В частности, их будут вывозить в автобусах с тонированными окнами, а чтобы заглушить выкрики и лозунги, колонна будет двигаться под звуки гимна Израиля "а-Тиква" и израильских песен разных лет.