Освобождаемых террористов вывезут в автобусах с тонированными окнами и под звуки "а-Тиквы"
время публикации: 15 января 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 15:19
Служба тюрем (ШАБАС) готовится к сделке по освобождению заложников в обмен на террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.
Как сообщает служба новостей N12, в ШАБАСе намерены не допустить повторения "победных" кадров и видео освобождаемых террористов, которыми запомнилась сделка по возвращению Гилада Шалита.
В частности, их будут вывозить в автобусах с тонированными окнами, а чтобы заглушить выкрики и лозунги, колонна будет двигаться под звуки гимна Израиля "а-Тиква" и израильских песен разных лет.
Ссылки по теме