"Закон Эли Фельдштейна-2" принят Кнессетом в предварительном чтении

На пленарном заседании Кнессета был принят в предварительном чтении законопроект, получивший в СМИ прозвище "Закон Фельдштейна-2" – в честь советника главы правительства по вопросам безопасности и армии Эли Фельдштейна, подозреваемого в "сливе" секретных документов. За законопроект проголосовали 53 депутата, 43 законодателя проголосовали против.

Речь идет уже о "второй редакции" законопроекта: в декабре он был принят в предварительном чтении, однако комиссия министров по законодательству внесла важные поправки, которые требуют повторого утверждения Кнессетом.

Речь идет о законопроекте, согласно которому военнослужащие, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) будут освобождены от уголовной ответственности в случае передачи секретных документов премьер-министру, министру обороны или главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Инициатор законопроекта депутат Симха Ротман подчеркивает, что его инициатива должна обеспечить, чтобы премьер-министр и члены кабинета министров по безопасности имели доступ к не секретной разведывательной информации и могли принимать решения на основе полной картины.

"Мы помним историю наблюдательниц ("тацпитаниот"), которые предупреждали о подготовке ХАМАСом масштабного вторжения, помним ту военнослужащую, которая предупреждала командиров об этом не раз и не два, – подчеркнул Ротман. – Очень важно дать находящемуся внутри системы человеку возможность поднять флаг и сказать: "Здесь присутствует коррупция, здесь есть проблема", и если речь идет о важной и актуальной информации, получить иммунитет от преследования и наказания".

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара категорически против продвигаемой законодательной инициативы, которая, по ее словам, наносит огромный и фундаментальный ущерб независимости правоохранительной системы, поскольку он освободит от уголовной ответственности тех, кто передает разведывательную информацию главе правительства, министру обороны или членам кабинета министров по политике и безопасности.

В окружении юрсоветницы утверждают, что законопроект распространяется на ближайшее окружение премьер-министра и поэтому носит политический характер. Он также может повлиять на ход судебного разбирательства в отношении советника Биньямина Нетаниягу Эли Фельдштейна и сотрудника военной разведки Ари Розенфельда, которые проходят по делу о передаче секретного документа зарубежным СМИ.