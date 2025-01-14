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Израиль

Служба тюрем готовится к освобождению заключенных террористов

Война с ХАМАСом
ХАМАС
ШАБАС
время публикации: 14 января 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 14:55
Служба тюрем готовится к освобождению заключенных террористов
Chaim Goldberg/Flash90

Служба тюрем (ШАБАС) начала подготовку к процессу освобождения палестинских заключенных, которые будут обмениваться на израильских заложников в рамках сделки с ХАМАСом. Одна из важных задач, стоящих перед израильскими службами безопасности – предотвратить или хотя бы максимально сократить масштабы празднования палестинцами освобождения из заключения осужденных за теракты и убийства израильтян.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", для осуществления процедуры обмена требуется масштабная подготовка, включающая перевод подлежащих освобождению заключенных в одно-два пенитенциарных заведения, проведение медицинских осмотров, а затем передача при посредничестве Красного Креста через КПП.

В рамках разработанного ШАБАСом плана сотрудники Службы тюрем после получения списков подлежащих освобождению заключенных начнут свозить их из различных тюрем и изоляторов в одно или два центральных пенитенциарных учреждения. Заключенные будут перевозиться под усиленной охраной элитных подразделений ШАБАСа "Нахшон" и "Мецада".

Специальная медицинская бригада будет проводить тщательный осмотр каждого заключенного перед освобождением, чтобы предотвратить возможные претензии по поводу состояния их здоровья. После этого заключенные будут помещены на транспортные средства Красного Креста и доставлены на КПП, где будет осуществлен официальный процесс их освобождения.

Заключенные "с кровью на руках", подлежащие высылке, не будут перевезены в сектор Газы или в Иудею и Самарию, и их перевезут в государства, которые должны будут их принять по условиям соглашения – в Турцию, Катар или Египет. Количество таких заключенных оценивается в 200 человек.

В ШАБАСе отмечают, что вся операция потребует точной координации между всеми вовлеченными сторонами, включая ЦАХАЛ, ШАБАК, полицию и Красный Крест. Ожидается, что заключенные будут освобождены ночью или ранним утром, чтобы минимизировать риск массовых скоплений людей и нарушений порядка. Параллельно усилены меры безопасности в тюрьмах и изоляторах.

Израиль
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