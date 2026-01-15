ЦАХАЛ атаковал склады оружия "Хизбаллы" на юге Ливана и в глубине страны

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе сегодняшних атак на объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" были нанесены удары по складам вооружений и другим зданиям военного назначения на юге Ливана и в глубине страны.

В нескольких районах на юге Ливана были атакованы объекты, используемые "Хизбаллой" для продвижения террористических планов против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль.

В ходе еще одного удара в глубине Ливана был атакован подземный склад, который использовался для хранения вооружений "Хизбаллы".

Перед ударами были предприняты многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая применение высокоточных боеприпасов, предварительные предупреждения населения, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

Деятельность террористической организации "Хизбалла" на этих объектах в рамках восстановления организации является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляет угрозу для Государства Израиль.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.