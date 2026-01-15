Спасательная операция возле Иерусалима: подростка вызволили из зыбучей грязи

Пожарно-спасательная служба Иерусалимского округа сообщает о спасении 14-летнего подростка, который увяз в густой засасывающей грязи в районе Рас-Хамис в восточной части Иерусалима.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили мальчика, которого засосало в грязь до колена, и выбраться самостоятельно он не мог. Пожарные тоже не могли к нему подобраться без дополнительных средств из опасности увязнуть.

Они использовали деревянные щиты и лестницы для создания устойчивой опоры, параллельно с этим они помогали подростку не упасть в грязь и оставаться на поверхности.

После непростой операции подросток был спасен, с легкими травмами его передали медикам для оказания неотложной помощи.