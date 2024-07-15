Стрельба в Дир Хане: убит мужчина, один человек получил тяжелые ранения
время публикации: 15 июля 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 07:51
Утром 15 июля в Дир Хане (Нижняя Галилея) было совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого был убит мужчина примерно 40 лет, еще один мужчина (50-55 лет) получил тяжелые ранения.
Раненый доставлен в больницу "Пория" в Тверии.
Полиция проводит расследование.
По данным следствия, застрелен 41-летний житель Дир Ханы.
Ссылки по теме