Недалеко от Арада под колесами автомобиля погиб пешеход

На 31-й трассе, на участке между Арадом и перекрестком Тель-Арад, автомобиль сбил пешехода. Прибывшие на место происшествия парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть пострадавшего.

По оценкам бригады "скорой помощи", погибшему около 17 лет.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.