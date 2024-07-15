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Израиль

Недалеко от Арада под колесами автомобиля погиб пешеход

время публикации: 15 июля 2024 г., 00:25 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 00:25
Недалеко от Арада под колесами автомобиля погиб пешеход
Пресс-служба МАДА

На 31-й трассе, на участке между Арадом и перекрестком Тель-Арад, автомобиль сбил пешехода. Прибывшие на место происшествия парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть пострадавшего.

По оценкам бригады "скорой помощи", погибшему около 17 лет.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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