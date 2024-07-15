Посол США в Израиле: "Есть признаки, что Мухаммад Дэйф ликвидирован"

Посол США в Израиле Джек Лю заявил на встрече с представителями американской еврейской общины, что, согласно имеющейся у него информации, высока вероятность, что Израилю удалось ликвидировать главу боевого крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа.

"Есть еще много вопросов, касающихся результатов удара по Мухаммаду Дэйфу. Я не могу подтвердить, закончился ли он удачно или нет, но есть множество признаков, что поставленная цель достигнута", – сказал он.

По оценке израильских спецслужб, лидер "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммад Дэйф присутствовал на месте около Хан-Юниса, которое было атаковано ВВС ЦАХАЛа 13 июля. Там же находился Рафа Саламэ – командир "бригады Хан-Юнис" террористической организации ХАМАС, признанный убитым.

Член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя в интервью телеканалу "Аль-Джазира" опроверг сообщения о гибели главаря террористов. "Я говорю Нетаниягу: "Мухаммад Дэйф слышит вас сейчас и высмеивает ваши ложные заявления", – сказал он.