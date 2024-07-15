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Израиль

Нетаниягу в интервью 14-му каналу: "Каждый имеет право на свое мнение, премьер-министр тоже"

время публикации: 15 июля 2024 г., 22:18 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 22:18
Нетаниягу в интервью 14-му каналу: "Каждый имеет право на свое мнение, премьер-министр тоже"
Flash90/Tomer Appelbaum/Pool

Глава правительства Биньямин Нетаниягу дал интервью политическому обозревателю 14-го канала ИТВ Моти Кастелю, значительная часть которого была посвящена подстрекательству и угрозам в его адрес и в адрес его семьи.

По словам премьер-министра, "крайне-левые экстремисты посылают частных следователей, чтобы раскрыть местонахождение моего сына, сливают его в СМИ, а потом ХАМАС говорит "мы знаем, где ты, мы тебя убьем".

В ответ на вопрос, почему он до сих пор не уволил юридического советника правительства Гали Баарав-Миару, Нетаниягу заявил, что ожидает, что она должна быть юридическим советником, поддерживающим правительство, а не выступающим против него, и что руководство правоохранительных органов должно бороться с подстрекательством.

Нетаниягу отказался комментировать информацию о смерти Мухаммада Дефа "до получения дополнительных данных", и подчеркнул, что операция по его ликвидации продвинула сделку с ХАМАСом.

Он также подчеркнул, что не согласен с позицией министра обороны Йоава Галанта и выступает за сохранение контроля Израиля над Филадельфийским коридором: "Каждый имеет право на свое мнение, включая главу правительства. В конечном итоге мы примем решение на основании большинства голосов, и я уверено, что большинство поддерживает мою позицию, потому что она правильная".

Стоит отметить, что это всего второе интервью, данное Нетаниягу израильским СМИ с начала войны, и второй раз он сделал выбор в пользу 14-го канала ИТВ.

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