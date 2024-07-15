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Израиль

Пожар в Самарии, в районе Рехелим: проводится эвакуация, перекрыта 60-я трасса

время публикации: 15 июля 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 11:31
Пожар в Самарии, в районе Рехелим: проводится эвакуация, перекрыта 60-я трасса
Avi Roccah/Flash90

В понедельник, 15 июля, в районе поселка Рехелим, который расположен в Самарии в 6 км к востоку от Ариэля (к югу от Шхема), возник сильный полевой пожар.

В связи с пожаром эвакуированы некоторые жители поселка. О пострадавших пока не сообщалось.

Шоссе №60 блокировано в указанном районе в обоих направлениях. Проводятся работы по тушению пожара.

О причинах пожара пока официальных сведений нет. Не исключен поджог.

Израиль
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