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Израиль

"Кешет": экс-глава "Мосада" Йоси Коэн решил не идти в политику

время публикации: 15 июля 2024 г., 21:06 | последнее обновление: 15 июля 2024 г., 21:11
"Кешет": экс-глава "Мосада" Йоси Коэн решил не идти в политику
Flash90

Телеканал "Кешет" вечером 15 июля сообщил, что бывший глава службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн принял решение не вступать в политическую жизнь.

Ранее израильские СМИ сообщали, что Йоси Коэн может войти в новый правый список, который, помимо него самого, возглавят Авигдор Либерман, Нафтали Беннет, Гидеон Саар и Айелет Шакед. Данный список в этом составе включали в несколько опросов общественного мнения (в конце июня такой список набирал 27 мандатов, согласно опросу "Лазар Михкарим").

Израиль
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