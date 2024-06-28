Опрос "Maaрива": виртуальная партия Либермана-Беннета набирает 27 мандатов

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" стала бы крупнейшей фракцией с 24 мандатами.

У "Ликуда" – 21 мандат, у "Еш Атид" – 15, у НДИ – 14, у ШАС – 10. "Оцма Йегудит" набирает 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7, "Авода" – 6, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, МЕРЕЦ преодолевает электоральный барьер и получает 4 мандата.

Если в выборах будет участвовать новый правый список, который возглавят Авигдор Либерман, Нафтали Беннет, Йоси Коэн, Гидеон Саар и Айелет Шакед, такой список наберет 27 мандатов, однако из них только 2 мандата он отберет у "Ликуда", который станет вторым с 19 мандатами. "Махане Мамлахти" в таком случае потеряет 7 мандатов и останется с 17 мандатами, "Еш Атид" потеряет 2 мандата и останется с 13. ШАС сохранит свои 10 мандатов, "Оцма Йегудит" лишится одного мандата и останется с 8, "Яадут а-Тора" сохранит 7 мандатов, "Авода" потеряет мандат и останется с 5, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ сохранят по 5 мандатов, а МЕРЕЦ – 4 мандата.