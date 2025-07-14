Фракция "Дегель а-Тора" объявила о выходе из правительства и коалиции

Парламентская фракция "Дегель а-Тора" официально объявила о выходе из коалиции и правительства в связи с кризисом вокруг закона о призыве.

В заявлении "Дегель а-Тора" цитируется постановление духовного лидера партии раввина Дова Ландо: "Поскольку правительство демонстрирует намерение еще больше усложнить жизнь изучающих Тору и раз за разом не выполняет своих обязательств, я считаю, что участие в правительстве и коалиции должно быть немедленно прекращено".

Депутаты фракции объявили, что в соответствии с решением духовного лидера они сегодня покинут правительство и коалицию.