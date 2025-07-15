Подростки избили водителя автобуса в Эльаде и украли его телефон
время публикации: 15 июля 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 16:27
Сотрудники полиции Рош а-Аина задержали двоих несовершеннолетних по подозрению в нападении на водителя автобуса на автобусной стоянке в Эльаде.
В ходе всей поездки подростки курили. Когда водитель сделал им замечание, они избили его, похитили его мобильный телефон, а затем забросали автобус камнями.
Сотрудники полиции быстро установили личности подростков – жителя Петах-Тиквы и жителя Эльада в возрасте около 15 лет, утром во вторник они были арестованы. В полиции проверяют их причастность к другим нападениям.
Пострадавшему водителю потребовалась медицинская помощь.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2025