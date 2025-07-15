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Израиль

Подростки избили водителя автобуса в Эльаде и украли его телефон

Транспорт
Полиция
Дети
время публикации: 15 июля 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 16:27
Подростки избили водителя автобуса в Эльаде и украли его телефон
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Рош а-Аина задержали двоих несовершеннолетних по подозрению в нападении на водителя автобуса на автобусной стоянке в Эльаде.

В ходе всей поездки подростки курили. Когда водитель сделал им замечание, они избили его, похитили его мобильный телефон, а затем забросали автобус камнями.

Сотрудники полиции быстро установили личности подростков – жителя Петах-Тиквы и жителя Эльада в возрасте около 15 лет, утром во вторник они были арестованы. В полиции проверяют их причастность к другим нападениям.

Пострадавшему водителю потребовалась медицинская помощь.

Израиль
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