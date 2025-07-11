Житель Иерусалима арестован за оскорбления военнослужащей ЦАХАЛа и полицейской

В центре Иерусалима в начале недели было совершено нападение на военнослужащую ЦАХАЛа, которая проходила мимо центральной автобусной станции. Неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет подошел к ней и плюнул в ее сторону, попав в область левого плеча.

Девушка, опасаясь еще более агрессивных действий со стороны незнакомца, скрылась в расположенном рядом магазине, но преступник продолжил преследовать ее и угрожать ей убийством. Сотрудник магазина, заступившийся за военнослужащую, также подвергся угрозам.

Сотрудники полиции после короткого розыска обнаружили и задержали подозреваемого: выяснилось, что несколько дней назад он устроил дебош в баре, в связи с которым против него ведется дополнительное уголовное дело. В ответ на отказ знакомых с его поведением владельцев бара впустить его, он начал швырять стулья и столы, а затем напал на сотрудника бара с перцовым баллончиком.

Находившийся неподалеку полицейский предпринял попытку арестовать хулигана, но тот бросил в полицейского банку, попав ему в голову. Вскоре преступник был задержан полицейскими, прибывшими на подмогу. Когда его сажали в полицейскую машину, обвиняемый оскорблял сотрудницу полиции по расовому признаку.

Против него подано обвинительное заключение за угрозы, нападение на государственного служащего, нападение с причинениями телесных повреждений, дебош в общественном месте, помехи полицейскому при исполнении служебных обязанностей и оскорбление государственного служащего.