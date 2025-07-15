Источники: в Газе уничтожен командир ХАМАСа, отвечавший за ликвидацию агентов Израиля
время публикации: 15 июля 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 08:41
Арабские источники сообщают, что в центре города Газа в результате авиаудара ЦАХАЛа был убит "высокопоставленный командир" ХАМАСа из подразделения "Умар Ясин ан-Накур", которое отвечает за выявление и ликвидацию агентов Израиля.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025