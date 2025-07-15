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Израиль

Источники: в Газе уничтожен командир ХАМАСа, отвечавший за ликвидацию агентов Израиля

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
время публикации: 15 июля 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 08:41
Источники: в Газе уничтожен командир ХАМАСа, отвечавший за ликвидацию агентов Израиля
AP Photo/Maya Alleruzzo

Арабские источники сообщают, что в центре города Газа в результате авиаудара ЦАХАЛа был убит "высокопоставленный командир" ХАМАСа из подразделения "Умар Ясин ан-Накур", которое отвечает за выявление и ликвидацию агентов Израиля.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

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