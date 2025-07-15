Источники: в Газе уничтожен командир ХАМАСа, отвечавший за ликвидацию агентов Израиля

Арабские источники сообщают, что в центре города Газа в результате авиаудара ЦАХАЛа был убит "высокопоставленный командир" ХАМАСа из подразделения "Умар Ясин ан-Накур", которое отвечает за выявление и ликвидацию агентов Израиля.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.