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Израиль

Уничтожен террорист ХАМАСа, удерживавший заложницу Эмили Дамари

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 июля 2025 г., 15:33 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 16:01
Уничтожен террорист ХАМАСа, удерживавший заложницу Эмили Дамари
Пресс-служба ЦАХАЛа
Эмили Дамари
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 19 июня в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был уничтожен террорист Мухаммад Насер Али Канита.

Канита был сотрудником военной разведки батальона "Аль-Фаркан" группировки ХАМАС и участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. В начале войны он удерживал в своем доме израильскую заложницу Эмили Дамари.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что продолжит бескомпромиссную борьбу с террористами, участвовавшими в нападении на Израиль в "черную субботу".

Сама Эмили Дамари отреагировала на известие о ликвидации мучителя сдержанно: "Он один из многих, – написала она в своем аккаунте в социальной сети Instagram, – И пусть лишь множатся такие хорошие новости, и с Божьей помощью, мы сведем счеты со всеми. Но настоящей победой станет, когда Гали, Зиви и остальные 48 заложников вернутся к нам".

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