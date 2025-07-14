Уничтожен террорист ХАМАСа, удерживавший заложницу Эмили Дамари

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 19 июня в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был уничтожен террорист Мухаммад Насер Али Канита.

Канита был сотрудником военной разведки батальона "Аль-Фаркан" группировки ХАМАС и участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. В начале войны он удерживал в своем доме израильскую заложницу Эмили Дамари.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что продолжит бескомпромиссную борьбу с террористами, участвовавшими в нападении на Израиль в "черную субботу".

Сама Эмили Дамари отреагировала на известие о ликвидации мучителя сдержанно: "Он один из многих, – написала она в своем аккаунте в социальной сети Instagram, – И пусть лишь множатся такие хорошие новости, и с Божьей помощью, мы сведем счеты со всеми. Но настоящей победой станет, когда Гали, Зиви и остальные 48 заложников вернутся к нам".