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Израиль

В секторе Газы уничтожены террористы ХАМАСа, вышедшие по "сделке Шалита"

Террористы
ХАМАС
Ликвидация
время публикации: 14 июля 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 12:50
В секторе Газы уничтожены террористы ХАМАСа, вышедшие по "сделке Шалита"
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ходе совместной операции Общей службы безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛа в секторе Газы ликвидированы семь высокопоставленных террористов-убийц, которые были выпущены из тюрем в рамках сделки по освобождению похищенного террористами военнослужащего Гилада Шалита и продолжали активно заниматься террористической деятельностью после своего освобождения.

В совместном сообщении ШАБАКа и ЦАХАЛа указано, что семь террористов, включая убийцу учащегося ешивы Хаима Кермана в 1998 году и убийцу старшины Эхуда (Уди) Таля на КПП "Дотан" в 1996 году, были депортированы в сектор Газы в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита. Они были уничтожены в течение последней недели в разных частях сектора.

Один из ликвидированных – Рияд Асила, боевик военного крыла ХАМАСа и активист "Штаба Западного берега", курировавшего организацию терактов с территории сектора Газы в Иудее и Самарии. Вместе со своим сообщником Басамом Ибрагимом Абу Снэйнэ Асила совершил убийство учащегося ешивы Хаима Кермана в 1998 году. После освобождения из тюрьмы в рамках "сделки Шалита" он начал работать в "Иерусалимском отделе" ХАМАСа, который занимался вербовкой террористов в арабских кварталах израильской столицы и организации терактов против Израиля.

Во время того же удара был ликвидирован Махмуд Сария, совершивший теракт на КПП "Дотан" в 1996 году, в результате которого был убит военнослужащий Эхуд Таль. Он также был освобожден в рамках "сделки Шалита" и после депортации в сектор Газы вернулся к террористической деятельности.

Все семеро ликвидированных за последнюю неделю террористов из "списка Шалита" были осуждены за убийства израильтян в ходе второй интифады и отбывали длительные сроки заключения.

Израиль
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