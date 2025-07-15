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Израиль

ХАМАС объявил о гибели депутата парламента в результате удара ЦАХАЛа в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 15 июля 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 09:00
15 июля в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в городе Газа был убит Фарадж аль-Гуль – активист ХАМАСа, депутат законодательного совета (парламента) Палестинской автономии
ПИЦ/ХАМАС

Хамасовский "Палестинский информационный центр" уведомляет, что утром 15 июля в результате авиаудара ЦАХАЛа по цели в городе Газа был убит Фарадж аль-Гуль – активист ХАМАСа, депутат законодательного совета (парламента) Палестинской автономии.

Другие подробности не приводятся.

Мухаммад Фарадж аль-Гуль родился в 1957 году в Рафахе, на юге сектора Газы. Окончил юридический факультет Каирского университета. Затем получил степень магистра в области международного права и прав человека в Американском университете в Бейруте. Учился в аспирантуре Института исламских исследований Аль-Бакури в Каире. Был главой юридического офиса в Газе. Несколько раз избирался в парламент Палестинской автономии от блока "Реформы и перемены" (ХАМАС). Был активистом ХАМАСа. Дважды занимал министерские должности – был министром по делам заключенных и министром юстиции в правительстве ХАМАСа в Газе. Являлся основателем и президентом Фонда по правам человека "Дар аль-Хакк уа аль-Канун". Возглавлял комиссию, которая готовила для ООН доклады о "преступлениях ЦАХАЛа" в Газе.

Израиль
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