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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео атаки на сирийскую военную технику

Сирия
ЦАХАЛ
Друзы
время публикации: 15 июля 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 18:49
ЦАХАЛ опубликовал видео атаки на сирийскую военную технику
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала видео нанесения авиаударов по военной технике сирийского режима в провинции ас-Суэйда.

Ранее военные сообщили, что удары осуществляются по приказу политического руководства Израиля.

ЦАХАЛом атакованы несколько единиц техники, включая танки, бронетранспортер и ракетную установку залпового огня. Также были разрушены пути подхода, чтобы помешать прибытию бронетехники в указанный район.

Израиль
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