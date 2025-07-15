ЦАХАЛ опубликовал видео атаки на сирийскую военную технику

Пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала видео нанесения авиаударов по военной технике сирийского режима в провинции ас-Суэйда.

Ранее военные сообщили, что удары осуществляются по приказу политического руководства Израиля.

ЦАХАЛом атакованы несколько единиц техники, включая танки, бронетранспортер и ракетную установку залпового огня. Также были разрушены пути подхода, чтобы помешать прибытию бронетехники в указанный район.