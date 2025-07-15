ЦАХАЛ опубликовал видео атаки на сирийскую военную технику
время публикации: 15 июля 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 18:49
Пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала видео нанесения авиаударов по военной технике сирийского режима в провинции ас-Суэйда.
Ранее военные сообщили, что удары осуществляются по приказу политического руководства Израиля.
ЦАХАЛом атакованы несколько единиц техники, включая танки, бронетранспортер и ракетную установку залпового огня. Также были разрушены пути подхода, чтобы помешать прибытию бронетехники в указанный район.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025