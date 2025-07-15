Власти Сирии: достигнуто соглашение о прекращении огня в ас-Суэйде

Министр обороны Сирии генерал-майор Мурхав Абу Касра заявил о достижении соглашения о прекращении огня в провинции ас-Суйэда. Эта провинция, населенная по преимуществу друзами, стала ареной ожесточенных боев друзских ополченцев с вооруженными бедуинскими кланами.

По его словам, спокойствие в городе будут обеспечивать силы внутренней безопасности. «Мы достигли со старейшинами договоренности, что перемирие будет соблюдаться, за исключением реакции на действия нарушителей закона», - заявил он.

Как сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights, армейские подразделения и военная техника отводятся от города, их место занимают сотрудники сил безопасности. В ас-Суэйде царит напряженная тишина. Часть населения бежала из города.