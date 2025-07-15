ЦАХАЛ: десятки израильских граждан прорвали границу с Сирией

В районе Мадждаль-Шамса, где с утра проходила акция протеста представителей друзской общины против резни, устроенной в Сирии суннитскими бедуинами, десятки израильских граждан прорвали пограничное заграждение и проникли на территорию Сирии.

У многих израильских друзов в Сирии находятся близкие родственники.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные прилагают усилия для того, чтобы вернуть израильских граждан с сирийской территории.

Ранее друзская община Израиля обратилась к правительству с требованием активных действий по защите их близких в Сирии.

Во вторник, 15 июля, министр обороны Сирии генерал-майор Мурхав Абу Касра заявил о достижении соглашения о прекращении огня в провинции ас-Суйэда. Эта провинция, населенная по преимуществу друзами, стала ареной ожесточенных боев друзских ополченцев с вооруженными бедуинскими кланами. По его словам, спокойствие в городе будут обеспечивать силы внутренней безопасности. «Мы достигли со старейшинами договоренности, что перемирие будет соблюдаться, за исключением реакции на действия нарушителей закона», - заявил он. После этого заявления вооруженные столкновения в ас-Суйэде продолжились.

15 июля ЦАХАЛ продолжил наносить авиаудары по военной технике сирийского режима в провинции ас-Суэйда. Удары наносились по приказу политического руководства Израиля. Были атакованы несколько единиц техники, включая танки, бронетранспортер и ракетную установку залпового огня. Также были разрушены пути подхода, чтобы помешать прибытию бронетехники в указанный район.