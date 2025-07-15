x
15 июля 2025
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 июля 2025
|
15 июля 2025
|
последняя новость: 18:57
15 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: десятки израильских граждан прорвали границу с Сирией

время публикации: 15 июля 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 15 июля 2025 г., 18:58
ЦАХАЛ: десятки израильских граждан прорвали границу с Сирией
Jamal Awad/Flash90

В районе Мадждаль-Шамса, где с утра проходила акция протеста представителей друзской общины против резни, устроенной в Сирии суннитскими бедуинами, десятки израильских граждан прорвали пограничное заграждение и проникли на территорию Сирии.

У многих израильских друзов в Сирии находятся близкие родственники.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные прилагают усилия для того, чтобы вернуть израильских граждан с сирийской территории.

Ранее друзская община Израиля обратилась к правительству с требованием активных действий по защите их близких в Сирии.

Во вторник, 15 июля, министр обороны Сирии генерал-майор Мурхав Абу Касра заявил о достижении соглашения о прекращении огня в провинции ас-Суйэда. Эта провинция, населенная по преимуществу друзами, стала ареной ожесточенных боев друзских ополченцев с вооруженными бедуинскими кланами. По его словам, спокойствие в городе будут обеспечивать силы внутренней безопасности. «Мы достигли со старейшинами договоренности, что перемирие будет соблюдаться, за исключением реакции на действия нарушителей закона», - заявил он. После этого заявления вооруженные столкновения в ас-Суйэде продолжились.

15 июля ЦАХАЛ продолжил наносить авиаудары по военной технике сирийского режима в провинции ас-Суэйда. Удары наносились по приказу политического руководства Израиля. Были атакованы несколько единиц техники, включая танки, бронетранспортер и ракетную установку залпового огня. Также были разрушены пути подхода, чтобы помешать прибытию бронетехники в указанный район.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 июля 2025

Власти Сирии: достигнуто соглашение о прекращении огня в ас-Суэйде
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025

Друзские протесты на севере: перекрыто шоссе 6 в районе развязки Эльяким
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2025

Нетаниягу, Кац и Замир обсудили ситуацию в Сирии