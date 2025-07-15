СМИ: ШАС выйдет из правительства в ближайшие 48 часов

Партия ШАС намерена объявить о выходе из правительства не позднее 17 июля. Об этом сообщает "Кешет" со ссылкой на осведомленные политические источники.

Официальные источники в ШАС заявляют, что окончательное решение по этому вопросу будет принято Советом мудрецов Торы.

Одновременно "Кешет" сообщает, что депутаты от "Агудат Исраэль" намерены поддержать законопроект о роспуске Кнессета. Позиция "Дегель а-Тора" до сих пор неизвестна.

Выход ШАС из коалиции превратит шестое правительство Биньямина Нетаниягу в правительство меньшинства, опирающееся не более чем на 51 мандат. В то же время, у оппозиции очень мало практических средств для того, чтобы свалить правительство.

Законопроект о роспуске Кнессета был отклонен 12 июня, и его можно будет вновь вынести на голосование не раньше чем через полгода. Однако и возможность принимать законы и кардинальные решения у коалиции меньшинства практически отсутствует.