Только 5% ультраортодоксальных призывников явились по повестке

Парламентская комиссия по государственному контролю провела очередное заседание по теме призыва "харедим" на службу в армию и различных вариантов стимулирования и принуждения к службе, разработанных ЦАХАЛом.

В ходе заседания были озвучены данные, в соответствии с которыми после отмены действия статуса "Торато Умануто" ("Тора – его ремесло") было разослано 24 тысячи повесток о призыве молодым людям из ультраортодоксального сектора.

Из 24 тысяч призванных по повестке явились всего около 1200 человек, что составляет менее пяти процентов от общего количества призывников. Из явившихся были призваны на службу в армию 422 человека, и 98 новобранцев-ультраортодоксов избрали для себя боевые специальности.

При этом на первых этапах призыва, когда происходит распределение, явка больше – 738 человек явились на первом этапе, 582 – на втором и 219 – на третьем.

В отношении 3700 не явившихся по повесткам призывников выписан "ордер 12" ("цав 12"), признающий их дезертирами и запрещающий покидать страну. Еще 1300 человек признаны уклоняющимися от призыва.