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Разрешены к публикации имена израильтян, погибших в автокатастрофе на Синае

время публикации: 15 июня 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 16:12
Разрешены к публикации имена израильтян, погибших в автокатастрофе на Синае
Flash90. Фото: М.Динштейн

Разрешены к публикации имена израильтян, погибших в автокатастрофе на Синае. Это – Осид Амер, его жена Джумана, и их маленькая дочь Джулия, которой было несколько месяцев. Еще двое детей Осида и Джуманы получили травмы и находятся в больнице, в состоянии от средней тяжести до тяжелого.

Ранее стало известно, что в Табе, небольшом курортном городе южного Синая, расположеннм около египетско-израильской границы, произошло ДТП с участием машины, в которой находилась семья израильтян, жителей Кафр-Касема: муж, жена и трое детей. В результате аварии родители и один из детей погибли. Еще двое детей получили травмы средней тяжести и легкие.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что "израильское посольство в Каире и департамент по делам израильтян за рубежом МИДа сотрудничают с властями Египта, стремясь помочь близким погибших вернуть их тела домой".

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