Скончался боец "Гивати", тяжело раненый 10 июня в Рафиахе
время публикации: 15 июня 2024 г., 22:39 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 23:48
Разрешено к публикации: умер сержант Яир Ройтман 19 лет, из Карней-Шомрона, боец разведроты бригады "Гивати", получивший тяжелые ранения 10 июня в бою в Рафиахе, на юге сектора Газы.
Напомним, в том же бою погибли:
Майор Таль Пшебильски-Шаулов, 24 года, из Гедеры, командир роты.
Старший сержант Эйтан Карлсбрун, 20 лет, из Модиин-Маккабим-Реут.
Сержант Альмог Шалом, 19 лет, из кибуца Хамадия.
Сержант Яир Левин, 19 лет, из Гиват Харель.
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