Скончался боец "Гивати", тяжело раненый 10 июня в Рафиахе

Разрешено к публикации: умер сержант Яир Ройтман 19 лет, из Карней-Шомрона, боец разведроты бригады "Гивати", получивший тяжелые ранения 10 июня в бою в Рафиахе, на юге сектора Газы.

Напомним, в том же бою погибли:

Майор Таль Пшебильски-Шаулов, 24 года, из Гедеры, командир роты.

Старший сержант Эйтан Карлсбрун, 20 лет, из Модиин-Маккабим-Реут.

Сержант Альмог Шалом, 19 лет, из кибуца Хамадия.

Сержант Яир Левин, 19 лет, из Гиват Харель.