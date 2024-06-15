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Израиль

Скончался боец "Гивати", тяжело раненый 10 июня в Рафиахе

время публикации: 15 июня 2024 г., 22:39 | последнее обновление: 15 июня 2024 г., 23:48
Скончался боец "Гивати", тяжело раненый 10 июня в Рафиахе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: умер сержант Яир Ройтман 19 лет, из Карней-Шомрона, боец разведроты бригады "Гивати", получивший тяжелые ранения 10 июня в бою в Рафиахе, на юге сектора Газы.

Напомним, в том же бою погибли:

Майор Таль Пшебильски-Шаулов, 24 года, из Гедеры, командир роты.

Старший сержант Эйтан Карлсбрун, 20 лет, из Модиин-Маккабим-Реут.

Сержант Альмог Шалом, 19 лет, из кибуца Хамадия.

Сержант Яир Левин, 19 лет, из Гиват Харель.

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