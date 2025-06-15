Из-под завалов в Бат-Яме извлечены тела еще двоих погибших

Тела еще двоих погибших в результате попадания баллистической ракеты из Ирана по жилому многоэтажному дому в Бат-Яме были извлечены из-под завалов.

По данным поисково-спасательных служб, были извлечены тела женщины в возрасте около 55 лет и молодого человека в возрасте около 18 лет.

Таким образом, официальное количество погибших к настоящему моменту выросло до шести человек: погибли женщина в возрасте около 60 лет, мужчина в возрасте около 70 лет, двое детей – 10-летний мальчик и 8-летняя девочка, а также женщина в возрасте около 55 лет и юноша в возрасте около 18 лет.

Имена погибших и их точный возраст к настоящему моменту не были опубликованы.