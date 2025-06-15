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Израиль

В больницу "Ихилов" поступили за ночь 27 пострадавших при ракетных обстрелах

Больницы
время публикации: 15 июня 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 09:16
В больницу "Ихилов" поступили за ночь 27 пострадавших при ракетных обстрелах
Пресс-служба МАДА

Представители медицинского центра "Ихилов" в Тель-Авиве сообщили, что за ночь в больницу поступили 27 пострадавших при ракетных обстрелах из Ирана. Один из них находится в тяжелом сочтоянии, трое в состоянии средней степени тяжести, остальные ранены легко.

10 пострадавших все еще находятся в больнице, остальные были выписаны. С начала операции "Народ как лев" в больнице "Ихилов" оказали помощь 93 пострадавшим.

Телефон "горячей линии" больницы – 1255133, семьи могут обращаться по этому номеру для розыска пострадавших.

Израиль
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