В больницу "Ихилов" поступили за ночь 27 пострадавших при ракетных обстрелах

Представители медицинского центра "Ихилов" в Тель-Авиве сообщили, что за ночь в больницу поступили 27 пострадавших при ракетных обстрелах из Ирана. Один из них находится в тяжелом сочтоянии, трое в состоянии средней степени тяжести, остальные ранены легко.

10 пострадавших все еще находятся в больнице, остальные были выписаны. С начала операции "Народ как лев" в больнице "Ихилов" оказали помощь 93 пострадавшим.

Телефон "горячей линии" больницы – 1255133, семьи могут обращаться по этому номеру для розыска пострадавших.