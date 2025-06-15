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Израиль

Уточненные данные МАДА по пострадавшим в результате обстрела на севере Израиля

Мада
время публикации: 15 июня 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 22:29
Уточненные данные МАДА по пострадавшим в результате обстрела на севере Израиля
Пресс-служба МАДА

Служба "Маген Давид Адом" опубликовала обновленные данные по пострадавшим в результате ракетного обстрела на севере Израиля.

Парамедики оказали первую помощь семи пострадавшим: 72-летняя женщина в состоянии средней тяжести в результате отравления продуктами горения, еще три человека получили легкие ранения, три человека нуждались в медицинской помощи в связи с тяжелым психологическим шоком.

Пресс-служба МАДА отмечает: что на месте падения фрагментов ракеты продолжаются спасательные работы.

Один из парамедиков рассказал радиостанции "Кан Бет", что фрагмент ракеты попал в припаркованный автомобиль между двумя домами, что привело к его возгоранию. По его словам, повреждения получили шесть домов, однако ущерб оказался не таким катастрофическим, как казалось сначала.

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